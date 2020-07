Mitte des 17. Jahrhunderts herrschte der Brauch, bekleidete Wachspuppen von Paris aus in die Modezentren der Welt zu schicken. »Die schöne Wienerin« tauchte erstmals 1807 in der Modegeschichte der Stadt Wien als »erste Schaufensterpuppe Zur schönen Wienerin« auf. Im Rahmen des WIR SIND WIEN.FESTIVALs zeigt Susanne Bisovski im August im Kubus Export bei der U6-Station Josefstädterstraße ihre Interpretation »Schöner Wienerinnen« mit mechanisch animierten Mannequins. Die Festival-Organsation von Basis.Kultur.Wien freut sich, gerade in diesem Jahr des 80. Geburtstages von Valie Export, den Kubus Export bespielen zu können.

Ort:

Kubus Export - Der Transparente Raum, Hernalser Gürtel 56, 1080 Wien

Weitere Infos:

www.wirsindwien.com und www.bisovsky.com