Im Café Anno fand vor Kurzem wieder ein Literaturabend statt. Gelesen wurden unter anderem Texte von der Kult-Band Modern Talking auf Salzburgerisch.

WIEN/JOSEFSTADT. Zu einer Dialektlesung fand sich unlängst die junge Salzburgerin Katherina Braschel im Café Anno in der Lerchenfelder Straße 132 ein. Die Mitveranstalterin der von "Basis.Kultur.Wien" und der Josefstadt geförderten Lesereihe "AnnoLiteraturSonntag" widmete sich der Übersetzung "grandioser und unterschätzter Songtexte der Band Modern Talking" in den Salzburger Dialekt.

Salzburgerin Katherina Braschel las die Modern Talking Texte im Dialekt.

Foto: Kautzky

hochgeladen von Julia Schmidt

Original-Textzeilen wie "Take my heart, don’t lose it – listen to your heart!" wurden zu "Nimm mei Herz und verlier’s jo net – hör auf dei Pumperl!".

von Mathias Kautzky



