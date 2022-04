Die Grätzl-Oase mit Leben erfüllen – das ist Cornelia Meixner in Langenzersdorf schon ein paar Mal hervorragend gelungen. Jetzt hat sie einen kleinen, aber feinen Ostermarkt auf die Beine gestellt.

BEZIRK KORNEUBURG | LANGENZERSDORF. Bunte Ostergestecke und betörende Kräuter von Gärtner Martin Ruzicka duften dabei mit kunstvollen Oster-Törtchen von Zuckero um die Wette – natürlich darf auch das in der Hanakgemeinde mittlerweile sehr beliebte Eis – übrigens das erste in dieser Saison – nicht fehlen. "Glutenfreie Waffeln und Stanitzerl, dazu noch österliche Cakepops und Cupcakes – da ist das Allergikerherz im siebten Himmel", lacht Meixner und freut sich über einen Strauß Tulpen von Ehemann Franz Grassl, den zu kaufen sich dieser nach dem gemeinsamen Foto nicht nehmen lässt. Und während Andrea Michalek kunstvoll verzierte Ostereier präsentiert – "das war mein Coronaprojekt", sagt die Langenzersdorferin schmunzelnd - staunen Bürgermeister Andreas Arbesser, Sparkassen-Filialleiter Dominik Fortyn und Peter Merz von der Sparkasse Korneuburg über die Kreativität von "Lino Pino", eigentlich Nadine Erlenbach, die handgenähte Kinderkleidung und süße Accessoires für Mama, Papa und Baby auf ihrem Ostermarkt-Stand trapiert.

Brigitte Zinner, Hannah Potzinger und Susanne Dormayer mit den Kleinen vom Entwicklungsraum. Zuerst gab es eine Stärkung, dann wurde gemalt – wunderbar.

Foto: Sandra Schütz

hochgeladen von Sandra Schütz

Noch bis Sonntag ist der Ostermarkt in der Grätzl-Oase in Langenzersdorf geöffnet – jeweils von 10 bis 16 Uhr. Auch den kleinen Gästen wird viel geboten – neben der Möglichkeit zum Malen, die am Eröffnungstag übrigens auch schon die Kleinen vom Entwicklungsraum gemeinsam mit Leiterin Brigitte Zinner, Susanne Dormayer und Hannah Potzinger nutzten, kann man in die Phantasiewelt von Melanie Glaser eintauchen, die mit ihrem Kinderbuch zu "Abenteuer im wilden Wasserwald" einlädt.