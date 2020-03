1961 zog ich mit meinen Eltern nach Mauer. Dieser Ort des 23. Bezirkes hat ungefähr 639 Hektar. Damals hieß die heutige Endress Straße noch Maurer Hauptstraße und führte vom Bahnhof Atzgersdorf bis über den Maurer Hauptplatz.

Mauer grenzt an Kalksburg, Liesing, Rodaun und Atzgersdorf sowie an den 13. Bezirk. Dieser Ort ist noch immer landwirtschaftlich aktiv besonders im Weinbau. Kann der Ort doch mit besonderen Weinen von namhaften Winzern aufwarten.

Kaum zu glauben, das es in Mauer einst einen Flugplatz gab. Betrieben wurde dieser von 1925 bis 1927. Heute ist davon nichts mehr zu sehen. Hier wurde damals das Filmstudio Rosenhügel errichtet.

Auch das ist inzwischen zum großen Teil abgerissen worden. Im letzten Gebäude befindet sich jetzt ein großes Tonstudio.

Seit 1938 gehört der Ort Mauer zum 23. Bezirk.

Mauer ist auch bekannt für seine Villen und kleinen Schlössern die noch aus der damaligen Monarchie stammen. Die meisten davon stehen noch und sind auch bewohnt. Diese werden auch gerne für Filmdreharbeiten gebucht.

Vom Maurer Berg flossen früher noch Bäche wie der Knotzenbach, Asenbauergraben und Lindgraben. Sie alle mündeten gemeinsam in den Liesingbach und sind auch inzwischen überbaut.

Geschichtlich gab es einst im Mauerer Wald ein Hornsteinbergwerk. Dieses "Industriedenkmal" führt auf die Zeit von etwa 4000 vor Christi zurück und Teile davon kann man bei der Antonshöhe noch erkennen.

In der Zeit des Biedermeier war Mauer eine Sommerfrische besonders für Wohlhabende.

Eines der bekanntesten Kulturdenkmäler der Neuzeit ist die Wotruba Kirche am Georgenberg.

1974 bis 1976 wurde sie nach einem Modell des Bildhauers Fritz Wotruba aus übereinandergeschichteten Betonblöcken errichtet.

Der Maurer Berg und sein Wald sind auch weithin bekannte und beliebte Ausflugsziele. Besonders beliebt ist der Pappelteich, ein sehr interessantes Biotop!

Da ja Liesing und Mauer von den Aquädukten der Wiener Hochquellenwasserleitung durchzogen werden befinden sich in der Wittgensteinstraße am Rande des Waldes mehrere Wasserbehälter.

Für eine kurze Zeit von 15 Monaten übersiedelte ich aus familientechnischen Gründen in einen anderen Bezirk. Jedoch kam ich mit meiner Familie im Dezember 1977 wieder zurück, diesmal nach Atzgersdorf, nur 10 Gehminuten von meinem vorigen Wohnsitz in Mauer entfernt. Und dabei wird es

auch bleiben