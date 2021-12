„Opera on Tap Vienna“ in Concert. So war es geplant gewesen, an diesem 07.12.2021. In der prachtvollen Wiener Peterskirche sollte ein Adventskonzert stattfinden, was jedoch durch den 20-tägige Lockdown unmöglich wurde. Die 5 Sängerinnen und Sänger mit ihrer Pianistin aus 4 verschiedenen Nationen waren extra für dieses adventliche Event zusammengekommen und hatten 10 verschiedene Lieder und Stücke im Gepäck. Die aus Amerika, Mexico, England und Deutschland stammenden Musikerinnen und Musiker entschlossen sich, ihr Konzert trotz des Lockdowns stattfinden zu lassen, aber weitestgehend ohne Publikum. Stattdessen wurde es aufgezeichnet, um es den Menschen dann als Onlinevideo zur Verfügung zu stellen. Sie erhielten die Genehmigung der Peterskirche und so fand die Aufnahme am 07. Dezember von 13:00h-15:45h statt.

Das Programm bestand aus Christmas Carols, die aus Amerika und England bekannt sind, und sich inzwischen auch hier großer Beliebtheit erfreuen, sowie einem Stück des deutschen Komponisten Heinrich Schütz.

Diese Lieder wurden in unterschiedlichen Zusammensetzungen vorgetragen. Hartmut Schulz (Bariton) und Marco Antonio Lozano (Tenor) präsentierten das Stück „Freud euch ihr Heiligen“ von Heinrich Schütz. Steffan Mullan (Tenor) und Anne E Wieben (Sopran) wählten den Klassiker „Oh Holy Night von Adolphe Adam und Christa Marie Stevens (Sopran) mit Marco Antonio Lozano sangen Baby Jesus/Gesu Bambino. Begleitet wurden die Duos von der Organistin Lindsay Huff Breitschaedel.

Die restlichen Stücke trug das Ensemble a cappella in Gesamtformation vor. Frau Huff Breitschaedel bewies hier ihre Vielseitigkeit und wechselte in die Reihe der Sängerinnen und unterstütze den Sopran.

An diesem Dezembertag war die Freude und der Spaß an dieser Musik in der Peterskirche allgegenwärtig, war sie für die meisten der Sängerinnen und Sänger doch ein Reise in ihre Kindheit, in der die Weihnachtszeit noch einen besonderen Zauber innehatte.

Diesen Zauber können auch Sie sich in ihr Wohnzimmer holen. Das Konzert wird am 23.12.21 um 19:00h auf der Facebookseite und dem YouTube Kanal von Opera On Tap Vienna ausgestrahlt,

https://www.youtube.com/watch?v=n8BrfxaYLkk

https://www.facebook.com/ootvienna/posts/301408558575400

sowie auf dem YouTube Kanal des Kulturvereins Take 5.

Youtu.be/n8BrfxaYLkk via @YouTube.

Das Konzert bleibt anschließend online, so dass Sie sich den weihnachtlichen Zauber der Carols auch anschließend noch nach Hause holen können.