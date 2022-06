Als Serviceclub erst 2015 gegründet – und nach 2019 bereits zum 2. Mal mit dem Best Practice Award von Soroptimist International Europe ausgezeichnet: In der Kategorie Female Empowerment konnten der Mödlinger Serviceclub mit seiner Online-Webinarreihe „Female Power Talk“ als einziger auf Clubebene diese Auszeichnung einheimsen! Groß daher die Freude, dass das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder auch international dermaßen gewürdigt wurde! Die Veranstaltungsreihe ermöglichte, das Frauenhaus trotz fehlender Präsenzveranstaltungen auch weiter zu unterstützen.

Online-Vorträge waren im Lockdown die einzig gesunde Möglichkeit einander zumindest virtuell zu treffen. Von diesem Konzept war Soroptimist Europe so überzeugt, dass man dafür den Best Practice Award 2021 an den Mödlinger Serviceclub in der Kategorie „Female Empowerment“ überreichte. Die stets interessante Vortragsreihe erreichte TeilnehmerInnen österreichweit, aber auch über große Distanz aus dem Partnerclub Kiel-Baltica. Damit konnten wichtige Einnahmen für eine Spende an das Frauenhaus erzielt werden.

„Geht net – gibt’s net“ – schon im ersten Lockdown wurde klar, dass es in nächster Zeit keinerlei Präsenzveranstaltungen und damit auch kaum Einnahmen für die wichtigen Projekte des Serviceclubs geben würde. So startete der Soroptimist Club Mödling seine Vortragsreihe, die von Jeder-Frau und Jeder-Mann ohne jegliches Gesundheitsrisiko und ohne Parkplatzsorgen, einfach von daheim via Internet, besucht werden konnte. Auch außerhalb des Netzwerkes konnte so einmal mehr die Bekanntheit von Soroptimismus und dessen vielfältiger Projekte gesteigert werden. Unterschiedliche ReferentInnen begeisterten jeweils bis zu 50 Teilnehmerinnen. Gegen Spende von 10 Euro gab es Interessantes zu Themen wie Netiquette im Netz oder Brustkrebsvorsorge, aber auch Pensionslücke oder guter Gestaltung schwieriger Gespräche.

Soroptimist International Europe (Dachorganisation aller Soroptimist Clubs Europas) vergab drei Auszeichnungen nach Österreich. Ein weiterer Preis wurde für „Road to Equality – 100 Jahre Soroptimismus“ vergeben. Auch an diesem Projekt war waren die Damen aus Mödling beteiligt. Besonders freute man sich beim SI Club Mödling jedoch, dass „seine“ Auszeichnung der einzige Award auf Clubebene ist. Und dass dieser Preis - nach 2019 für das Projekt Brustgesundheit - dem Club bereits zum zweiten Mal zugesprochen wurde! Einmal mehr zeigte sich der Leitspruch: Gemeinschaft begeistert, Gemeinschaft bewegt.



Save the date: Am 10.September findet von 11 – 14 Uhr ein Jazz-Picknick des Soroptimist Club Mödling im Museumspark Mödling statt. Mit Musik von Sophie Schollum und Celly Green erwarten Gaumenfreuden und eine hochwertige Tombola die Gäste dieser Benefizveranstaltung!

Weitere Infos dazu: www.moedling.soroptimist.at

Der Soroptimist Club Mödling ist Teil des weltweit größten Serviceclubs für Frauen. Ziel ist es, durch gezielte Projekte die Lebenssituation von Frauen und Mädchen nachhaltig zu verbessern. Dies geschieht in Programmschwerpunkten zu Bildung, Förderung von Frauen, Gewaltprävention, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Bewusst machen – bewegen – handeln! Der Soroptimist Club Mödling ist einer von 60 Clubs in Österreich (1.800 Mitglieder in Österreich, ca. 80.000 weltweit). Soroptimist International, eine dynamische Organisation für engagierte berufstätige Frauen, wurde 1921 in den USA gegründet und ist seit 1928 auch in Europa verankert.