43. Int. Silvesterlauf auf dem Wiener Ring!

Bei so ein Kaiserwetter nahmen mehr als 5000 Teilnehmer teil. Darunter gleich 34 Mitglieder des LC Wienerwaldschnecken. Diese Veranstaltung des LCC Wien, hat für die Wienerwaldschnecken bereits Tradition. Es gibt keine schönere Veranstaltung um sein Laufjahr zu beenden. Viele kostümierte Teilnehmer schmücken das Startfeld. Auch das hat bei dieser Veranstaltung Tradition! Und noch etwas darf beim Silvesterlauf nicht fehlen! Die Wienerwaldschnecken mit Ihren "PRO-SIT-NEU-JAHR!" Schildern. - Heuer, zum Jahrzehntwechsel, sogar erweitert um die Jahreszahl. Alexander Rüdiger moderierte wieder perfekt in gewohnter Manier, und durfte auch am Foto mit unseren Schildern nicht fehlen. Die 3 schnellsten Herren unseres Vereins belegten Rang 6,10 und 12 in ihrer Altersklasse. Harald Radatz in 19,21 min., Horst Brunner in 19,33 min. und Stefan Ahammer in 19,42 min. Unter allen Teilnehmern setzten sich bei den Männern erneut Mario Bauernfeind auf der 5350 m langen Runde mit Start und Ziel vor der Universität in neuer persönlicher Bestzeit von 15:52,0 Minuten und bei den Frauen Julia Millonig in 19:35,3 Minuten durch.

Prosit Neujahr, wünscht der LC Wienerwaldschnecken!