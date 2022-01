Pop-up Stores in Brunn

BEZIRK MÖDLING. Die dringend notwendige Komplettsanierung der Wienerstraße in der Marktgemeinde Brunn am Gebirge zwischen Bahnstraße und Kirche steht bevor, das erfordert flexible Maßnahmen für die Gewerbebetriebe vor Ort. Die Straßenbauarbeiten sind von März bis Oktober 2022 anberaumt und ziehen ausgedehnte Verkehrsbeeinträchtigungen nach sich. Ansässige Betriebe sind dadurch besonders betroffen.

Leere Lokal werden genützt



Aus diesem Grund startete die Marktgemeinde Brunn am Gebirge (Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus) eine Umfrage zur temporären Verlegung des Betriebsstandortes während der Bautätigkeiten. Interesse bekundete die Bäckerei Ungersbäck, der Kreativshop Heide Wech und die Firma Immobilien Klebl, die nun in Form einer Wirtschaftshilfe mit sogenannten „Pop-up Stores“ (plötzlich auftauchendes und zeitlich befristetes Ladenkonzept), unterstützt werden.

Als ideal erwiesen sich die beiden leerstehenden Geschäftslokale des generalsanierten Gebäudes in der Leopold Gattringer-Straße 18 (ehemals Optiker Theimer 75,73 m2 und Volksbank 141,78 m2) von Eigentümer Dieter Reiberger, R & R Consulting GmbH, die an die Gemeinde vermietet wurden. Die benötigte Ausstattung der Ausweichquartiere wie Regale u. Ä. befindet sich in der Adaptierungsphase und wird den drei Unternehmern während der Sperre der Wienerstraße kostenlos zur Verfügung gestellt.

Bürgermeister Andreas Linhart hält fest: „Es war uns wichtig, ansässigen Geschäften eine gute Alternative anzubieten. Übereinstimmung herrscht mit dem zuständigen Referenten Oliver Prosenbauer: „Mit dem Konzept Pop-up Stores wollen wir den betroffenen Gewerbebetrieben beste Bedingungen für einen reibungslosen Ablauf ermöglichen.“ Geplanter Umzug ist Ende Februar und soll noch vor dem Beginn der Sanierungsarbeiten in der Wienerstraße abgeschlossen sein.