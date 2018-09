Karl Foissner ist 100

17.09.2018, 20:05 Uhr

Karl Foissner wurde am 15. September 1918 in Bruck an der Leitha gerade noch zum Ende des 1. Weltkriegs geboren.In Baden lernte er seine Ehefrau Theresia kennen, die aus der Oststeiermark abstammte. Leider konnte sie den 100. Geburtstag ihres Ehemannes nicht mehr erleben, sie verstarb am 11. Juli 2018 im 94. Lebensjahr.Tochter Theresia kümmert sich liebevoll um ihren Vater, der leider nicht mehr mobil ist.Über den Besuch freute sich Karl Foissner sehr; noch mehr freute er sich über den Gumpoldskirchner Königswein, von dem er täglich ein Glaserl trinken wird.