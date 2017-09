Mödlinger Bildungsmesse präsentiert 14 Betriebe und 8 Schulen

29.09.2017, 20:39 Uhr

Auf der Mödlinger Bildungsmesse präsentieren sich vom 12. – 13. Oktober in der Sporthalle Mödling erstmals 14 Betriebe und 8 Schulen aus der Region dem interessierten Publikum.

Neben der kürzlich vom Bildungsministerium ausgezeichneten Schule für Wirtschaft und Technik zeigen die HTL Mödling, die Vienna Business School, die HLM-HLP Modeschule Mödling, die HLUW Yspertal, die Tourismusschule Semmering und die Höheren Lehranstalten für Wirtschaftliche Berufe in Biedermanndorf und Baden einen Querschnitt durch ihr Ausbildungsangebot.Reges Interesse von Seiten der Firmen führt dazu, dass neben den altbewährten „Rennern“ wie ÖBB, KBA, den Wiener Stadtwerken und REWE heuer erstmals auch der Lebensmittelriese HOFER, das österreichische Bundesheer sowie die HiTec-Spezialisten GLYN und CGM um Nachwuchskräfte werben.Abgerundet wird das Angebot durch Infostände der Arbeiterkammer, des AMS, des Lerninstituts „Eule“, der Wirtschaftskammer und der Polizei.Geöffnet ist die Messe in der Sporthalle Mödling, Dr. Hanns Schürff-Gasse 53, am 12.10. von 8.00 – 13.30 Uhr und am 13.10. von 8.00 -14.00 Uhr.