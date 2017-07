Drei junge Turmfalken in Wien-Ottakring gerettet

14.07.2017, 11:49 Uhr

Schon wieder sind junge Turmfalken aus ihrem Nest gestürzt. Die Feuerwehr barg die Vögel aus einer Wohnhausanlage im 16. Bezirk.

OTTAKRING. Gleich drei junge Turmfalken wurden am Donnerstag in einem Innenhof einer Wohnhauslage im 16. Bezirk entdeckt. Die Vögel waren offensichtlich aus einem nahe gelegenen Nest gefallen.Die Feuerwehr kümmerte sich um die Tiere und transportierte sie zum Wiener Tierschutzverein nach Vösendorf. Dort wurden sie von der WTV-Tierärztin untersucht. Die Diagnose: Die Greifvögel – darunter ein Baby – sind gesund.

Turmfalke häufigster Greifvogel in Wien

Aktuell werden die Turmfalken im WTV-Kleintierhaus aufgepäppelt. Danach werden sie in die Hände der Profis der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (Niederösterreich) gebracht.Der Turmfalke (Falco tinnunculus) ist der am häufigsten vorkommende Falke Mitteleuropas. Der kleine Greifvogel ist bezüglich seins Lebensraumes sehr anpassungsfähig und benötigt lediglich Freiflächen mit niedrigem Bewuchs für die Jagd. Daher haben die Tiere mittlerweile auch Großstädte erobert. In Wien stellt der Turmfalke den häufigsten Vertreter der Greifvögel dar.Hier befindet sich die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee: