Derzeit häufen sich Fälle von Kreditkarten-Betrügen bei Verkäufen auf "Willhaben"!

Kaum wurde der Artikel eingestellt, meldet sich auch schon jemand und möchte den Artikel unbedingt so schnell wie möglich auf eigene Kosten per Kurier abholen lassen! Zum sofortigen Ausräumen etwaiger Zweifel bekommt man sogleich die AGB`s des Post-Kurierdienstes und alles klingt ganz einfach - nicht einmal um das Verpacken der Ware muss man sich kümmern, was sehr verlockend klingen mag. Der Käufer bezahlt den fälligen Betrag auf das Post-Konto ein und von dort wird der Betrag auf das Kreditkarten-Konto des Verkäufers überwiesen. Einziger Haken: Man muss seine Kreditkarten-Nummer in diesem Kurier-Portal eingeben und mittels "Push-Benachrichtigung" einer Transaktion zustimmen! Beim ersten Mal funktioniert es jedoch leider "nicht" und man wird noch einmal um das zweimalige Bestätigen der Transaktion gebeten. Das böse Erwachen erfolgt meist dann, wenn man nebenbei ein SMS des Kreditkarteninstitutes bekommt, wo die Transaktion an "TRANSFERGO" nicht nur ein Mal genehmigt wurde und man am Ende der Nachricht sein Kreditkarten-Limit dahinschmelzen sieht! Witzigerweise wird man zeitgleich zum dritten Mal darum gebeten, die Transaktion zu genehmigen, was jedoch durch das plötzliche Erstarren vor seinem Mobiltelefon gar nicht mehr möglich ist! Es bleibt einem nur noch, so schnell wie möglich seine Kreditkarte sperren zu lassen und schriftlich beim Kreditinstitut um Rückerstattung der letzten Transaktionen samt einer Erklärung, wie es so weit kam, zu bitten... So schnell man gerne bei einem Privatverkauf alles abgewickelt hätte - knüpfen wir besser wieder persönliche Kontakte & lassen die Ware vorher vom Interessenten begutachten - so gibt es auf keiner Seite ein "böses Erwachen"!