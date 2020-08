Veranstaltungshalle Wang

Am 7. August empfängt der ESV Union Wang 2 bei der 2. Runde des NÖ Cup 2020 die Mannschaft vom ESV St. Anton. Spielbeginn ist 19:00. Nach dem Auswärtssieg gegen Wechling 2 in der 1. Runde versuchen die Wanger mit dem Heimvorteil, den Aufstieg in die 3. Runde (letzten 32) schaffen. Zuschauer sind natürlich zugelassen nach den Covid 19 Richtlinien.