SCHAWECHAT. Im Rahmen des „Baumeisterfrühstückes" durfte Teilbezirksobmann der Leopoldsdorfer Bürgermeister Fritz Blasnek und Ortsgruppenobfrau Martina Holy, Baumeister Manfred Leiner recht herzlich zur 30jährigen Mitgliedschaft beim Wirtschaftsbund NÖ

gratulieren.

Schwechats Obfrau Martina Holy ließ es sich nicht nehmen, dem Jubilar ein Gedicht vorzutragen. Das „Baumeisterfrühstück" ist ein monatliches Jour Fixe, bei dem alle Abteilungsleiter ihre Aktivitäten vorstellen. Daran konnte man ablesen, welch bemerkenswerte Entwicklung das Unternehmen in diesem Zeitraum genommen hat. Neben dem Eigentümerehepaar Manfred und Maria Leiner sind mittlerweile auch die Töchter Stefanie und Ricarda in verantwortungsvoller Position tätig - für eine erfolgreiche Zukunft mit einem engagierten Mitarbeiterteam ist also vorgesorgt.