Heiterer Heimwerker-Leitfaden für Fischamender

02.05.2018, 14:39 Uhr

Veranstalter und Gäste begeistert

Bei seinen bisherigen Programmen war immer ganz viel aus seinem eigenen Leben eingearbeitet. So auch diesmal! Herrlich, wie er sich selbst als den Heimwerker King parodiert. Egal, ob kaputte Steckdose, eine neue Waschmaschine oder Glühbirneneinkauf, immer fand man im Publikum ein kurzes Nicken, was vemutlich so viel bedeutet „ja, ja, das kenn ich nur zu gut…" Fredi Jirkal ist zwar kein Heimwerkerprofi, aber er packt zumindest an, resümiert Richard Schuh vom Stand Up Club.