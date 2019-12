Kennen Sie dieses Gefühl? Sie schließen die Augen, sehen das azurblaue Meer vor sich und wünschen sich einen Aperol Spritz bei angenehmen Temperaturen? Dieses Lebensgefühl hat mich in diesem Jahr voll erwischt. Nach einem Aufenthalt in Kalabrien bin ich unheilbar vom Bella Italia-Virus befallen. Grund genug, Sie vor Silvester damit bei Laune zu halten. Schließlich ist das die beste Zeit, um den nächsten Sommerurlaub zu buchen.

Italien - Bella amore mio!

Italien ist aber nicht nur mein Lieblingsreiseland, denn als Autorin und Bloggerin bietet dieses herrliche "Paese" eine Schatzkiste an Ideen für romantische Liebesromane und historische Romane. Florenz, Venedig, Siena, Neapel und Kalabrien nicht zu vergessen. Wenn ich in Italien bin, fühle ich mich wie neu geboren. Von morgens bis abends bin ich dann mit Begeisterung unterwegs und recherchiere vor Ort. Klar bedeutet das auch mal Tartufo in Tropea, schließlich sind die Italiener Meister im Genuss.

Nicht umsonst zieht sich so ein Abendessen deutlich in die Länge, aber die italienischen Landsleute gehen schließlich nicht wie ich auf Recherchetour allein essen, sondern stets in charmanter Begleitung. Da dauert es schon mal länger. Es gibt noch vieles zu entdecken und darum versuche ich in meinem Blog wie auch in meinen Romanen typische Lebenssituationen Italiens einzubringen.

Italienisch lernen mit Spaß

Und Hand aufs Herz. Es ist nicht "nur" das Dolce Vita, das den Italien Urlaub so reizvoll macht. Ich könnte dahinschmelzen wie Gelato, wenn Italiener mit ihren Händen gestikulieren und diese herrlich melodische Sprache erklingt. Darum habe ich mich im Herbst entschlossen und begann an der VHS einen Kurs, endlich Italienisch lernen. Vor Ort ausprobieren und sicher erfahr ich dann, je besser meine Sprachkenntnisse sind, dann manchmal etwas mehr. Außerdem freue ich mich sehr drauf, mich in der Landessprache auszutauschen, auch wenn es zwangsläufig noch mehr über einfache Worte und Themen laufen wird.

In den ersten Stunden war es noch einfacher, aber inzwischen merke ich, dass die italienische Grammatik ihre Tücken hat. Vieles klingt komplizierter, dafür muss man bei bestimmten Wörtern gut aufpassen, um keinen Fehler zu machen. Praktisch, dass ich bereits in meinen Manuskripten an den italienischen Passagen so manchen Fehler entfernen konnte. Aber wie gesagt, es macht riesigen Spaß, die italienische Sprache zu lernen und ich freue mich immer, wenn endlich wieder Italiano angesagt ist.

Wann wird es wieder richtig Sommer? Zählen wir also die Wochen und Monate, bis wir endlich wieder unsere Koffer packen und nach Italien fahren, fliegen, schwimmen - egal wie, nur eintauchen ins Wasser und sich treiben lassen. Vielleicht sehen wir uns an einem Strand in Tropea, an der Spitze des Vesuvs oder in Venedig?

Ciao

eure Manu, Italien Liebhaberin