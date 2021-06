Ein wunderbares Zirkus-Erlebnis in einem wunderbaren Schlosspark



POTTENDORF. Die Artisten des Circus Pikard konnten es kaum noch erwarten wieder aufzutreten. Die neue Show trägt den Namen "Feuerwerk". "Alle haben sich neue Acts einfallen lassen, mit denen sie das Publikum begeistern werden. Dazu kommt meine Cousine Lily Picard, die mit Luftakrobatik bezaubern wird", freut sich Zirkusdirektor Alexander Schneller. Auch die sechs Zirkusponys sind wieder dabei, dazu kommen vier Hunde und ein Ziegenbock. Künstler aus Dänemark, Ungarn, der Schweiz, Deutschland und Bulgarien bestreiten die Show. "Die 'Feuerwerk'-Tournee bietet ein Feuerwerk an Artistik und ein Feuerwerk an Lebensfreude", erzählt der Zirkusdirektor. Über 400 neue LED Glühbirnen auf 18 Lichterketten sorgen zusätzlich für ein umweltfreundliches und geräuschloses "Feuerwerk" im Zirkuszelt. Alle drei Tage in Pottendorf waren ausverkauft. Bürgermeister Sabbata-Valteiner: "Ich hab' sie mit Freuden in unseren Schlosspark geholt. Dieser Zirkus ist einfach super!"