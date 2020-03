Jubiläums-Feuerwehrball in Unterwaltersdorf

Zum bereits 10. Mal lud die Freiwillige Feuerwehr Unterwaltersdorf zum traditionellen Feuerwehrball in die Feuerwehrscheune ein.

Am 29. Februar 2020 begrüßte Kommandant HBI Wolfgang Graf in der abermals restlos ausverkauften und charmant zum Ballsaal dekorierten Feuerwehrscheune, zahlreiche Ballgäste. Es zeigte sich einmal mehr, dass sich der Feuerwehrball in Unterwaltersdorf als kultureller Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadtgemeinde bereits fest etabliert hat.

Nach der stilvollen Eröffnung durch das Jungdamen- und Jungherrenkomitee zum Filmklassiker „Dirty Dancing“, führte die Band „Life Brothers 4“ in gewohnt professioneller Manier durch den Abend. Die gute Stimmung äußerte sich den ganzen Abend über durch eine stets volle Tanzfläche, lustigen Fotos in der Fotobox und guter Laune in der Scheunenbar.

Sehr großen Anklang fand auch die diesjährige Mitternachtseinlage bei der die besten Szenen der letzten Jahre neu interpretiert und gezeigt wurden.

Der Feuerwehrball fand in den frühen Morgenstunden sein Ende und die Freiwillige Feuerwehr Unterwaltersdorf freut sich bereits jetzt schon darauf, nächstes Jahr wieder zahlreiche Gäste in der Feuerwehrscheune beim Feuerwehrball begrüßen zu dürfen.