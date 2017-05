Eine musikalische Zeitreise im Golf-Restaurant

14.05.2017, 09:39 Uhr

Dean Martin, Frank Sinatra und Elvis Presley alias Lucky Dean Luciano gastierten in Ebreichsdorf.

EBREICHSDORF (frasch) Vergangenen Freitag war es soweit - unter dem Motto "Las Vegas Legends" und passend zum Muttertag konnte eine musikalische Zeitreise in die Vergangenheit angetreten werden. Christian Lackinger alias Lucky Dean Luciano schlüpfte perfekt in die Rollen der Musik-Legenden Frank Sinatra, Dean Martin und Elvis Presley.Bestens unterstützt dabei wurde er von seinen Musikern Thomas Eder (Bass), Roland Eder (Drums), Michael Graf (Piano), Bernhard Schrammel (Gitarre), Nicole Brandstätter (Sax), Michal Boros (Posaune), Annie Stettin und Martina Klenner-Kluso (Gesang). Gekonnt versetzte der Sänger und Entertainer sein begeistertes Publikum in die Glanzzeit von Las Vegas, als sich dort Stars wie eben Elvis, Frankie-Boy und Dino die Klinken - und die Whiskygläser - in die Hand gaben.Der Moderator Kurt Michael Strametz aus Neufeld erläuterte in launiger Manier die Songs und gab lustige Details über den jeweiligen Star preis.Die Gastgeber und Betreiber des Golf-Restaurants Albatros, Jasmine und Gerhard Kögl konnten sich über ein volles Haus und eine außergewöhnliche Show freuen.Im Publikum unter anderem der Hausherr des Riedlingsdorfer Johnny Cash-Museums, Walter Ringhofer samt Gattin Brigitte und Johann Lackinger aus Wimpassing.