Wie heißt es so schön bei Seiler und Speer?

Ein Hoch auf das Leben und auf die Welt

Auf dass uns nie etwas fehlt und keiner von uns leiden muss.

Ein Hoch auf unsere Brüder und die Schwestern,

Auf morgen und auch auf gestern - wir nehmen's wie's ist

Und jetzt stoßt mit den Gläsern an,

Denn so jung kommen wir nicht mehr zusammen

Lang hat es gedauert, aber jetzt können wir wieder zusammenkommen. Und noch schöner ist`s im Freien, auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielt, so etwas von egal, Geselligkeit ist wieder angesagt.

Für Corinna und Reinhard Dungel das erste mal seit Oktober 2020 wieder Gäste bewirten, einfach spitze. Und das im wunderschönen Generationenpark in Leobersdorf, Herz was willst du mehr. Auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielt wird das Weinstandel mit Freude angenommen.

Das Leben geniessen heißt es für Gerti und Dirk und mit einem guten Glaserl Wein fällt das umso leichter.

Aus St. Pölten angereist kam Dieter Haslinger mit seinem Wauzi Felix.

A gaudige Partie. Laura, Madlen , Caroline, Anna- Sophie, Andi, Christoph und Markus. Sie fangen mal beim Dungel Reini an und wissen nicht ganz was der heutige Samstag noch bietet. Nur eins wissen sie sicher, a Hetz wird`s auf alle fälle.

Last but not least. Auch ich geniesse es wieder fröhliche "Leute" beim Ausgehen und Feiern zu fotografieren und mich mit ihnen zu Unterhalten.