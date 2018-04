Frühjahrswanderung durch den Wienerwald

28.04.2018, 18:44 Uhr

Ausgangspunkt: Gasthaus Stegermaier am Forsthof. Vorbei am dortigen Golfplatz ging's zur Falkensteinerhütte. Eines der ältesten Gebäude im Schöpflgebiet, welches am Osthang des langgestreckten Bergkammes, dem sogenannten "Hasenriegel" auf einer Seehöhe von 642 m liegt. Fazit: Dunkle Wälder, sonnenhelle Felder, panoramareiche Wiesen. Hier mischt sich die wunderbare Landschaft des auslaufenden Mostviertels mit dem Wienerwald und ermöglicht so genußreiche Wanderungen.Die nächste Station: Das ehemalige bekannte Gasthaus Burda, seit geraumer Zeit leider leer stehtend. Schade!Gegen mittags erreichte die kleine Wandergruppe gutgelaunt ob des herrlichen Wetters das LK-Stüberl in Hochstrass. Weithin bekannt durch freundliche Bedienung und bodenständige Hausmannkost.Hier traf man die mittels Auto Angereisten und nahm gemeinsam das Mittagessen ein.Gut gestärkt ging's dann zurück zum Ausgangspunkt am Forsthof, wo der schöne Tag mit einer gemütlichen Kaffeejause beim Stegermaier abgerundet wurde.