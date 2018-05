Heiss & Süss: Swing, Latin, Funk und Bossa Nova

04.05.2018, 19:04 Uhr

Pfeiler, Jahrgang 1958, arbeitet als Komponist, Arrangeuer und Produzent im Bereich der Film- und Werbemusik sowie der anspruchsvollen Unterhaltungsmusik, vorwiegend für den amerikanischen Markt.Er legt einerseits grossen Wert auf die Pflege der Tradition der Hammond-Orgel im Jazz, bemüht sich aber andererseits auch intensiv um die Weiterentwicklung der aktuellen Tonsprache auf diesem Instrument, das immer noch eine exotische Aussenseiterrolle im Jazz einnimmt.

Nächstes Highlight:





Er leitete Blues und Mainstream-Jazz orientierte Trio- und Quartettbesetzungen mit international bekannten Musikern und Gastsolisten.Bei diversen Sessions spielte er u.a. mit Grössen wie Herb Ellis, Red Holloway, Jim Galloway, Spike Robinson, Jack McDuff, Harry Sokal, Louie Austen, Mario Gonzi und last not least dem bekannten österreichischen Jazz-Zeugler Rudi Staeger.Staeger, selbst eine musikalische Legende, der wie kaum ein anderer die österreichische Jazzszene beeinflusst hat, ist mittlerweile auch in die Jahre gekommen.Es trifft bei ihm alles zu, was man auch von anderen musikalischen Jazzgrössen Österreichs sagen kann. Bekannt geworden in den frühen 70ern mit der Gruppe Acid, etwas später mit Spinning Wheels wechselte er dann zu Fatty George, spielte mit Boogie Woogie-Weltmeister Hannes Jaric und anderen Jazzgrössen wie Charlie Ratzer, Aladar Pege oder Hans Salomon.Legendär seine Auftritte mit Ulli Baer, bei denen man sich gerne an die wunderbaren Titel des verstorbenen Georg Danzer erinnert.Rudi Staeger ist es auch geschuldet, dass sich im bekannten Heiss & Süss in Neulengbach eine kleine, aber feine Jazzszene etabliert hat. Hier treten immer wieder nationale und internationale Musikgrössen auf, die den Besuchern Jazz, Swing u.v.m. vom Feinsten bieten.Das Heiss & Süss zählt mittlerweile zu den Top-Konditoreien Österreichs. 220 Betriebe in der Bundeshauptstadt und österreichweit werden mit den hervorragenden Produkten beliefert. Vorwiegend die gehobene 4 und 5-Sterne Hotellerie und Gastronomie. Unter ihnen diverse Ringstrassenhotels, der Kursalon Hübner, das Burgtheater u.v.m.Die Produktionsstätte befindet sich in der Marktgemeinde Altlengbach.Günter Heiss und sein Team sind bekannt durch Top-Qualität in Verbindung mit dem nötigen Fingerspitzengefühl sowie freundlichem Umgang mit zufriedenen Gästen.Heiss & Süss, 3040 Neulengbach, Rathauspl. 1527. Mai 2018, Beginn 19,00 UhrSwing, Latin, Bossa Nova und Funk mit:T. C. Pfeiler, Hammond B-3Herbert Berger, SaxRudi Staeger, dmReservierungen: acidrudistaeger@gmail.comTel.: 0676/56 33 217