Atelierbesuche

Künstler/innen in ihrem Wohn- und Arbeitsumfeld zu erleben und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, eröffnet besondere Zugänge zu deren Werk und Schaffen. Diesmal führt die Fahrt in den Bezirk Kirchdorf. Zuerst wird die restaurierte Pfarrkirche Ternberg – neu gestaltet nach Entwürfen von Leo Zogmayer – besichtigt. Danach geht es zu dem beschaulich auf einem Bergrücken gelegenen Atelier der Malerin Lydia Wassner-Hauser im Forsthaus Sattl bei Nußbach. Die nächste Station ist das Wohnhaus und Atelier der Fotokünstlerin Anette Friedl in Schlierbach. Nach einer Mittagrast besuchen wir noch das Atelier der Künstlerschwestern Melanie und Carolin Bartholme (Keramik/Textilien) in Scharnstein, ehe wir im Sensenmuseum Geyerhammer in Scharnstein abschließen, wo eine Sonderausstellung des Malers Gerhard Reitinger zu sehen ist.

Termin ist der 15. Oktober, 9 - 17 Uhr, als Reisebegleiter fungieren Erich Ortner und Josef Penzendorfer.

Anmeldung im Bildungshaus St. Benedikt (07477-42885-17) ist erforderlich.