Jugendvesper mit „Blasius-Segen“ im Stift Seitenstetten

Die Mönche von Seitenstetten laden alle Jugendlichen ab 14 Jahren zur Jugendvesper - das monatliche Jugendgebet im Stift Seitenstetten ein. Jede Jugendvesper steht unter einem besonderen Thema,Der Blasiussegen wird zum Schutz gegen Halskrankheiten erteilt.Hl. Blasius, Bischof von Sebaste (Türkei) zählt zu den vierzehn Nothelfern und starb 316 als Märtyrer durch Christenverfolger. Der hl. Blasius hat lt. Erzählung einem jungen Mann, während seiner Gefangenschaft in einem römischen Gefängnis, der an einer Fischgräte zu ersticken drohte, das Leben gerettet.Beim Blasiussegen hält der Priester dem Gläubigen zwei gekreuzten, brennenden Kerzen in Höhe des Halses und spricht den Blasiussegen.

Auch die St. Valentiner Jugend ist wieder mit dabei. Abfahrt ist um 19:30 Uhr vor dem Pfarrheim St. Valentin! Bitte meldet euch kurz via SMS, fb oder WhatsApp an, damit wir genügend Autos und FahrerInnen organisieren können! Vielen Dank.„Diese Jugendgebete sind eine echte „Begegnungsmöglichkeit“ mit Gott und den Mitmenschen und eine Gebetsschule im besten Sinn des Wortes!“Diakon Manuel Sattelbergermobil: 0676 826634385mail: manuel@pfarrevalentin.at