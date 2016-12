Der Kume Vorhang: Energie sparen mit einem isolierten Fenster Vorhang

02.12.2016, 12:13 Uhr

Der Kume ist ein Roll-up Vorhang, der aus vier verschiedenen Schichten besteht.Eine Frontplatte, die als erste Lage wirkt und den Umfang der Fensteröffnung beim Schließen des Vorhangs abdichtetEine Feuchtigkeitssperre, die verhindert, dass die Raumfeuchtigkeit das Fenster erreicht und auf dem kalten Glas- und Fensterrahmen kondensiertHolzlatten, die den Stoff gedehnt halten und dadurch sicherstellen, dass der Vorhang eng an beiden Seiten der Fensteröffnung anliegt (die Latten bilden auch Lufttaschen, die die Wärmeverluste durch den Vorhang weiter reduzieren)Eine Rückwand, die als letzte Schicht der Isolierung wirkt und dazu beiträgt, den Umfang der Fensteröffnung abzudichten, wenn der Vorhang geschlossen ist.Warum ist ein Kume Vorhang so effektiv bei der Verringerung des Wärme Verlust?

Luft ist einer der besten Isolatoren in der Natur gefunden, und der Kume Vorhang enthält eine Menge davon. Zuerst zwischen den Fasern des dicken polaren Vlieses, das verwendet wird, um den Vorhang zu machen, und zweitens innerhalb der dünnen Räume, die zwischen den vorderen und hinteren Platten durch die Latten erzeugt werden.Wenn geschlossen, passt der Vorhang von Kume eng an die Oberseite, die Unterseite und die Seiten der Fensteröffnung. Dadurch fängt es eine Schicht von isolierender Luft zwischen dem Glas und dem Vorhang auf und verhindert, dass die kalte Luft, die sich gegen das Glas bildet, in den Raum eindringt.Ein Kume Vorhang funktioniert im Grunde wie eine gute Daunenjacke an einem kalten Wintertag. Die Luft, die in der dicken Schicht von unten gefangen wird, schafft eine effektive isolierende Schicht, und die enge Passform der Jacke um Ihre Taille, Hals und Handgelenke hält Ihren Körper Wärme in, anstatt es an die in die kalte Umgebung abzugeben. Danke an Frank Van Gieson