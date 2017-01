14. No Problem Ball

BEZIRK BADEN. Am Freitag, dem 27. Jänner 2017, findet auf Grund des großen Erfolges der 14. No Problem- der etwas andere Ball, wieder in „allen Sälen“ des Congress Casinos Baden statt.Nach dem großen Erfolg der vergangenen No Problem Bälle ist es in diesem Jahr gelungen erstmals Musical- und Fernsehstar Caroline Vasicek für die Showeinlagen zu gewinnen. Weitere Einlagen kommen von den beiden Instrumentalisten der „Jungen Musikfreunde Badens“ Katharina Dobrovich & Vanessa Wang, von Ich bin O.K. sowie von der Mackh-dance-Musicalshow. Die Kindertanzgruppe der Musikschule Baden, die Biondekbühne Baden, Trommeln mit ZIMT, die Bellaria Dance Performance, das ASO Traiskirchen und das Jungdamen und Jungherren Komitee der Tanzschule Schweiger runden das bunte unterhaltungsvolle Programm ab.

Für ausgelassene Stimmung sorgt im Festsaal die beliebte Badener Band STEREOPARTY, die Tanzmusik Alexander Cachée und die Karl Schubert Band spielt im Badener Saal auf und im Casineum gibt es wieder die beliebte DISCO- Schlagerparade. Die festliche Eröffnung des No Problem Balls ist um 19 Uhr.Die künstlerische Leitung und Moderation liegt wieder in den bewährten Händen von Herbert Fischerauer.