Premierenjubel für die "Madame Pompadour"

23.01.2017, 11:42 Uhr

Das in Baden schon gut bekannte Regie-Duo Volker Wahl und Michaela Ronzoni produzierte eine schlüpfrig-witzige Inszenierung, auch die bekannten Melodien wie „Die Pom-, Pom-, Pompadour ist eine schöne Ha-Ha-Ha“, „Ach Joseph, ach Joseph, was bist du so keusch“ oder „Madame Pompadour, Kronjuwel der Natur“ begeistern schon seit den 1920-Jahren das Publikum. Die musikalische Leitung lag bei Oliver Ostermann. In der Titelrolle der "Madame Pompadour" überzeuge Bea Robein.