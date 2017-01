"Feuer – Wasser – Luft und Erde" – Die neue Zaubershow von "The Magic Priest"

Nach zwei Jahren Kreativpause führt "The Magic Priest", Pfarrer Gert Smetanig, in seiner neuen abendfüllenden Show "Feuer – Wasser – Luft und Erde" mit Hilfe der Zuschauer Experimente durch, die nicht nur unterhaltsam und rätselhaft sind.Unmögliches wird wahr, Unbegreifliches wird gemeinsam und interaktiv mit den Zuschauern erlebbar gemacht. In dieser Show stehen die vier Urelemente im Mittelpunkt. Sind sie lediglich Aberglaube aus längst vergangener Zeit oder ist in ihnen ein magisches Geheimwissen verborgen – oder lediglich ein kleiner Baustein, der uns hilft, an Hand der Eigenschaften von Feuer, Wasser, Luft und Erde unser menschliches Leben zu planen und daraus zu leben? Eine Antwort auf diese Frage finden und sehen die Besucher in der neuen Zaubershow von und mit "The Magic Priest".

Gert Smetanig: „Meine Leidenschaft ist das Entertainment. Ich will, dass die Leute nach der Show sagen: Ich weiß zwar nicht, wie das alles möglich war, aber es hat mir einen Riesenspaß gebracht.“Die Show ist ab acht Jahren geeignet.Samstag, 11. Februar, 19.30 UhrSonntag, 12. Februar, 18 Uhrsind ab sofort in der Raiffeisenbank Burgkirchen und Mauerkirchen erhältlich. Erwachsene: 15 Euro, Kinder (bis 15 Jahre): 10 Euro