Die Feuerwehr Mauerkirchen blickte auf das Rekordjahr 2016 zurück

09.01.2017, 13:15 Uhr

An der Vollversammlung, welche am Samstag, den 7. Jänner 2017 im Veranstaltungszentrum stattfand, nahmen 70 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mauerkirchen teil. Kommandant Karl Daxecker konnte als Ehrengäste Bürgermeister Horst Gerner, Abschnitts-Feuerwehrkommandant Karl Ertl, den Kommandanten der Polizeiinspektion Mauerkirchen Kontrollinspektor Josef Duft, die Ehrenmitglieder Klaus Stranzinger, Ing. Bernhard Bogenhuber, Kons. Herbert Brandstetter sowie Engelbert Briewasser begrüßen.

Angelobungen:



Anschließend gab HBI Daxecker folgende Beförderungen sowie Ernennungen und Bestellungen bekannt:

Auszeichnungen:

Nach der Begrüßung folgte ein Totengedenken für die verstorbenen Kameraden. Im Anschluss brachten die Referenten ihre Berichte. Zunächst erläuterten Schriftführer Simon Riffert und Kassenführer Josef Girlinger ihre Berichte über das vergangene Jahr. Alois Baier sprach für die Kassenprüfer und er stellte fest, dass die Kassa von ihm und dem Kameraden Florian Redhammer überprüft und für in Ordnung befunden wurde. Danach folgten die Ausführungen des Gerätewartes Markus Preishuber. Danach folgte eine Fragerunde der Gruppenkommandanten, wobei jeder einzelne von ihnen, vom Interviewer Daniel Erdner, jeweils zwei Fragen zu ihrem Sachgebiet gestellt bekommen haben. Abschließend brachte der Ausbildungsleiter SchriftführerBernhard Buchecker seinen Bericht vom vergangenen Jahr.Kommandant Karl Daxecker zog Bilanz und er stellte fest, dass im Jahr 2016 insgesamt zu 115 Einsätzen ausgerückt werden musste. 5 Bränden standen 110 technische Einsätze gegenüber. Die technischen Einsätze reichten vom Binden von ausgelaufenem Treibstoff, dem Entfernen von Wespennestern, Aufräumarbeiten nach Unwettern bis hin zu schweren Verkehrsunfällen, bei denen Verletzte aus den Wracks geborgen werden mussten. Besonders erwähnte er die dramatische Hochwasserlage Anfang Juni.Im Anschluss daran referierte Abschnitts-Feuerwehrkommandant Karl Ertl über Neuigkeiten im Bezirk und konnte uns eine Vorschau über das kommende „Feuerwehrjahr“ geben.Besonders groß war unter den Mitgliedern wieder die Bereitschaft zur Weiterbildung. 55 Übungen wurden abgehalten, fast 90 Kurse und Lehrgänge wurden besucht und 69 Leistungsabzeichen konnten erworben werden, darunter zwei Feuerwehr-Leistungsabzeichen in der Stufe Gold. Gewürdigt wurde die Aktivgruppe mit dem Gesamtsieg in der Bezirkswertung in der Klasse Bronze.Martin AutzingerVanessa GrafLukas HemetsbergerKerstin HoferBarbara MaierhoferSilvia MaierhoferBgm. Horst Gerner zum FeuerwehrmitgliedStefan Reiter zum FeuerwehrmitgliedTobias Aigner zum OberfeuerwehrmitgliedFlorian Hofmann zum OberfeuerwehrmitgliedMartin Schwab zum OberfeuerwehrmitgliedManuel Zeintl zum OberfeuerwehrmitgliedMarkus Baier zum HauptfeuerwehrmitgliedFlorian Redhammer zum HauptfeuerwehrmitgliedAdrian Vogelsang zum HauptfeuerwehrmitgliedMagdalena Bogenhuber zur LöschmeisterinThomas Wolf zum LöschmeisterDaniel Erdner zum OberlöschmeisterSandra Buchecker zur HauptlöschmeisterinDoris Finsterer zur HauptbrandmeisterinFlorian Zeintl zum Hauptbrandmeister (für die GSF-Gruppe)Tobias Aigner zum Wassdienstbeauftragten25-jährige Dienstmedaille: Markus Perberschlager40-jährige Dienstmedaille: Karl DaxeckerBezirks-Feuerwehr-Verdienstmedaille in Bronze: Adrian VogelsangBezirks-Feuerwehr-Verdienstmedaille in Silber: Florian Daxecker, Daniel Erdner, Daniel Feßl, Thomas Finsterer, Stefan Hollermaier, Thomas Hollermaier, Thomas Piereder, Markus PreishuberAbschnitts-Feuerwehrkommandant Karl Ertl zollte der Feuerwehr Mauerkirchen hohen Respekt für die gezeigten Leistungen und er sprach im Namen des Bezirks- und Abschnittskommandos Dank und Anerkennung aus. Außerdem nutzte er die Gelegenheit um unserem Kameraden Thomas Finsterer den Dienstgrad „Oberamtswalter“ zu überreichen. Thomas Finsterer ist seit 1. Jänner 2017 für das Atemschutzwesen im Abschnitt Mauerkirchen verantwortlich.Kontrollinspektor Josef Duft bedankte sich für die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Polizei und stellte uns das Projekt „Gemeinsam Sicher in Österreich“ vor.Bürgermeister Horst Gerner zeigte sich einmal mehr beeindruckt von den Leistungen der Feuerwehr und sie dankten den Mitgliedern für ihren freiwilligen und unentgeltlichen Einsatz.