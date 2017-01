Zehnter Innviertler Nightrace

09.01.2017, 11:19 Uhr

PISCHELSDORF, BISCHOFSWIESEN. Am Samstag, den 7. Jänner, veranstaltete der Schiclub Pischelsdorf bereits zum zehnten Mal das Innviertler Nigthrace am Götschen in Bischofswiesen.Das Nachtrennen ist für jeden Rennläufer ein besonderes Erlebnis, da Skirennen bei Flutlicht nicht alltäglich sind. Tiefwinterliche Bedingungen verwandelten den Götschen in eine Traumkulisse und der Veranstalter überlies nichts dem Zufall und sorgte für faire Bedingungen. Über 130 Starter von Wien bis Tirol nahmen die Anreise auf sich, um bei dem vom Schiclub Pischelsdorf, unter Obhut von Rennleiter Gerhard Wimmer, abgehalten Rennen, teilnehmen zu können. Der Tiroler Christoph Nachtschatten vom Wintersportverein Buch gewinnt das Innviertler Nigthrace in überlegener Manier vor Florian Grünwald Sportunion Abtenau und Stephan Winkler Ski Club Schwaz.

Bester Innviertler wird Michael Schweighofer von der Union SC Lochen. Bei den Damen ging es da schon knapper zur Sache. Hier konnte sich Viktoria Mayer SK Kammer knapp vor Christina Fördermayr Skiclub Union Hohenzell durchsetzen. Der Schiclub Pischelsdorf ist sehr erfreut diese erfolgreiche Rennserie mit einem tollen Starterfeld durchführen zu können und freut sich schon auf das 11. Innviertler Nigthrace im Jänner 2018.