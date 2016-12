„BRINGT DIE EU-ARMEE DAS ENDE DER NEUTRALITÄT?“

12.12.2016, 21:43 Uhr

Herr Doskozil ist der Meinung, dass es verstärkt Cyberattacken geben werde.Die Angriffe auf das Aussenministerium waren derweil nur Proben. Man dürfe sich nicht mehr klassische Angriffe mit Truppen vorstellen, heute sind die Angriffe in anderer Art und Weise.Wer genau die Angreifer waren, konnte oder wollte der Verteidigungsminister nicht sagen.Man müsse die Aussengrenzen schützen, man wird sich die bisherige Vorgehensweise Flüchtlinge,die im Meer aufgegriffen werden,sofort in Italien aufzunehmen-in Zukunft nicht mehr leisten können. Es müssen Registrierzentren in Afrika geschaffen werden, Namibien sei im Gespräch. Auch die bisherige Grenzkontrolle jedes einzelnen Landes sei nicht im Sinne Europas und muss überdacht werden.Bürger zeigten sich besorgt über mögliche terroristische Angriffe auf die Trinkwasserversorgung und Umweltverbrechen.Ein pensionierter Offizier brachte vor,dass wir ausrüstungsmässig auf dem Stand der 70ger Jahre seien.Herr Doskozil betonte, dass man beim Heer einen gut gesicherten Ausbildungs- und somit einen stabilen Arbeitsplatz habe.Helmut Brandstätter überreichte Herrn Doskozil ein Exemplar einer Tennisausgabe des Kuriers,da Doskozil auch gleichzeitig der Sportminister ist und endlich die tägliche Turnstunde eingeführt hat.