"Magische Momente" beim Ball der Eferdinger

Ab aufs Tanzparkett am 21. Jänner! Das Bräuhaus öffnet am Abend seine Tore für den beliebten Ball der Eferdinger. "Magische Momente" lautet dieses Jahr das Motto und auf diese dürfen sich die Besucher ruhig einstellen. Die Post-Big-Band aus Salzburg sorgt für die richitge Musik, Choreographie der Eröffnung und die Anleitung zur Mitternachtsquadrille obliegen heuer dem Tanzprofi Christoph Hippmann. Um 22 Uhr will Zauberkünstler Dieter Barthofer mit seinen Fähigkeiten begeistern. „Wir wollen ein gut besuchtes Bräuhaus und bieten Tanzbegeisterten mit diesem Event den Höhepunkt der Eferdinger Ballszene“, so das Organisationsteam.Für Besuchergruppen gibt es dieses Jahr Vergünstigungen: Wenn man einen Tisch für sechs Personen bestellt, zahlt man fünf Karten und erhält sechs Gutscheine für einen Sekt an der ÖVP-Frauen-Bar. Bei einer Tischreservierung mit zwölf Personen zahlt man zehn Karten und erhält zwölf Sekt-Gutscheine.

Kartenvorverkauf bei allen oö. Raiffeisenbanken. Tischreservierungen unter der Tel. 0660 8131828 oder per Mail unter balldereferdinger@gmx.at.Übrigens: Hier gibt es einen Überblick über alle Bälle 2017 in den Bezirken Eferding und Grieskirchen.