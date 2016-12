27.12.2016, 09:57 Uhr

An der HAK/HAS Eferding staunten die Schüler über die vielfachen Möglichkeiten in der Wirtschaft der Region.

EFERDING. Bürgermeister Severin Mair, Obmann Michael Pecherstorfer und Leiter Hans Moser von der WKO Eferding, Vertreter der regionalen Wirtschaft und Direktor Siegfried Streicher waren beeindruckt von den hervorragenden Präsentationen der Schüler der HAK/HAS Eferding, sowie von der gesamten sehr professionellen Umsetzung des Projektes „Tag der Wirtschaft“.Ein spannender Fachvortrag von Gerald Silberhumer zum hochaktuellen Thema „Digitalisierung“ und die gelungenen Unternehmenspräsentationen der Schüler krönten die Abschlussveranstaltung zum „Tag der Wirtschaft“.Weltweit werden Menschen, Maschinen und Betriebe über das Internet vernetzt. So bieten beispielsweise Plattformen Jobs, Unterkünfte, Mitfahrmöglichkeiten, Carsharing und Informationsaustausch an. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus und wie können sich die Schüler der HAK/HAS Eferding am besten auf diese Entwicklungen vorbereiten? Diese und ähnliche Fragen beantwortete Silberhumer, Leiter Projektmanagement Digitalisierung von der WKOÖ, in seinem Vortrag zum Thema „Digitalisierung“.Anschließend präsentierten alle Klassen ihre Eindrücke und die Highlights der Betriebsbesuche, die sie eine Woche zuvor absolviert hatten.Dabei erfuhren die Schüler unter anderem wie digitalisierte Produktionsprozesse bei der Firma Sedda Polstermöbel ablaufen, worin die Stärken der Firma Schauer liegen und welche Eigenschaften Bewerber bei der Firma Weigl Liftsysteme mitbringen sollen. Interessant war auch zu erfahren, dass bei der Firma Leha Abfälle und Reste zu neuen Produkten verarbeitet werden und dass sich die Mitarbeiter der Firma Pöttinger laufend am Verbesserungsprozess beteiligen.Spannend war es für die Schüler, sich während der Betriebsbesichtigungen mit den einzelnen Mitarbeitern in den verschiedenen Abteilungen über ihre Tätigkeiten zu unterhalten.Bei der Abschlussveranstaltung staunten die älteren Schüler über die souveränen Präsentationen ihrer jüngeren Kolleginnen und Kollegen und über die sehr talentierte Moderatorin Simone Lanzersdorfer aus der 3B Klasse!Eine Ausstellung mit Plakaten über die wichtigsten Daten der besuchten Betriebe umrahmte die Veranstaltung. Das am schönsten und kreativsten gestaltete Plakat wurde prämiert. Als Gewinner konnte sich die 5BK über eine große Jausenbreze freuen.