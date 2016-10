Eisenstadts ÖVP-Frauen unterwegs im Süden

03.10.2016, 16:48 Uhr

Uhudler und Schmankerl

Neben frischem Uhudlersturm, - saft oder frizzante konnte die Damen auch kulinarische Schmankerl bei unterhaltsamer Musik genießen."Bei einem kurzen Zwischenstopp in der Wallfahrtskirche in Maria Weinberg hatten wir das Vergnügen, die Proben des Chors für eine Hochzeit zu hören. Anschließend fuhren wir in die bekannte Weinbauregion „Eisenberg“, wo wir im Buschenschank von Thomas Schreiner Kraft für die Heimfahrt tankten", so die erfreuten ÖVP-Frauen.