1.160 Unterschriften aus dem Bezirk Eisenstadt/Umgebung gegen TTIP, CETA und TiSA

26.08.2016, 14:40 Uhr

"Kann sich sehen lassen"

SPÖ-Bezirksvorsitzender Klubobmann Robert Hergovich: „Das Ergebnis kann sich sehen lassen: es ist österreichweit das mit Abstand beste Bezirksergebnis außerhalb Niederösterreichs, dem Heimatland der Initiatoren, und mehr als aus den Bundesländern Kärnten oder Tirol! Die SPÖ-Funktionärinnen und -Funktionäre in den Gemeinden haben einen großen Anteil an diesem Erfolg.“Einem Volksbegehren gegen TTIP, CETA und TiSA stehe damit nichts mehr im Weg. Hergovich kündigt an, auch dieses zu unterstützen.