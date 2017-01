Pächter für Eisverkauf am Neufelder See gesucht

27.01.2017, 16:15 Uhr

Der Neufeldersee

Neufelder Seebetriebe GesmbH suchen einen Pächter für den Eisverkauf am Neufelder See.Der Neufeldersee bietet eine Besucherkapazität von ca. 120.000 Personen pro Jahr. Es ist wie jedes Jahr mit ca. 1.200 Saisonkartenbesitzern zu rechnen. Weiters befinden sich 955 Mobilheimplätze angrenzend an das Areal des Strandbades. Ebenfalls bestehen 30 Tagescampingplätze auf dem Gelände.Die Gastroomie steht den Badegästen sowie Mobilheimgästen zur Verfügung.

Angebotsvoraussetzungen

Auswahlverfahren

Besichtigung

Der Pächter verpflichtet sich, ein zeitgemäßes und marktübliches gastronomisches Angebot auf eigenes wirtschaftliches Risiko anzubieten.Während der Hauptsaison haben sich diverse Veranstaltungen etabliert und sollen in Zusammenarbeit mit dem Pächter abgehalten werden. Veranstaltungen sind z.B.:Neufelder SeefestORF Burgenland SommerfestNivea Familienfestaußerhalb der Hauptsaison findet auch der Advent am Neufeldersee stattDie Gastronomie ist den voraussichtlichen Besucherzahlen der jeweiligen Veranstaltungen sowohl gastronomisch als auch personaltechnisch anzupassen.Zur Ausschreibung gelangt eine Freifläche zur Errichtung eines Gebäudes für einen Eisverkauf. Die Fläche befindet sich hinter der neu gebauten Rutschenanlage und soll ein maximales Ausmaß von 80 Quadratmetern nicht überschreiten.Die Pachtdaueer beträgt maximal zehn Jahre.Das gastronomische Angebot im Eisverkauf soll- Eis-Verköstigung (Frischeis)- Eis-Variationen (wie z.B.: Eiskaffee, Bananensplit, Coupe Danmark usw.)umfassenÖffnungszeiten für den Eisverkauf sind einzuhalten:Saison: Mai bis SeptemberZeiten sind je nach Bedarf (Wetter), maximal jedoch bis 22 Uhr(Änderung der Regelung mit entsprechendem Gesamtkonzept möglich)Die Vergabe erfolgt in einem zweistufigen Verfahren:Die Bewerber, die Interesse haben, an der Ausschreibung teilzunehmen, werden gebeten, sich bis spätestens 17.02.2017 mit folgenden Informationen zu bewerben:• Angaben zur Qualifikation des Bewerbers• Bonität des Bewerbers• Vorlage eines Grobbetriebskonzepts, ev. zukünftiges Gestaltungskonzept• Anbot PachthöheDie Interessensbekundungen sind schriftlich an dieNeufelder Seebetriebe GesmbHz.H. Fr. Daniela StollEisenstädterstrasse 372491 Neufeld an der LeithaBetreff „Interesse Gastropacht Strandbuffet“oder elektronisch anBetreff „Interesse Gastropacht Strandbuffet“zu richten.Die Interessensbekundungen werden von einer Kommission nach den Kriterien Qualifikation, Referenzen und Betriebskonzept bewertet. Die erfolgversprechendsten Bewerber werden anschließend zu einer Verhandlungsrunde eingeladen.Das Verhandlungsverfahren wird nach folgenden Kriterien durchgeführt:• Anbot Pachthöhe• Detailliertes Betriebskonzept• Nachhaltigkeit der BetriebsführungÜber die Vergabe entscheidet der Seeausschuss, wobei die Kriterien Pachthöhe sowie Betriebskonzept vorrangig bewertet werden.Eine Besichtigung des Gastronomiebereiches ist nach vorheriger telefonischer Anmeldung bei der Seeverwaltung unter +43 2624 / 535 00, möglich.