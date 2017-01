Herbert Dutzler hält Lesung in St. Valentin

ST. VALENTIN. Der bekannte Krimiautor Herbert Dutzler liest am Mittwoch, 1. Februar, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek St. Valentin. Der Autor ist vor allem für seine Altausseer-Krimis mit dem liebenswürdigen Ermittler Gasperlmaier beliebt. Mit „Die Einsamkeit des Bösen“ zeigt Dutzler die dunkle Seite seines Könnens. bei Buch & Papier Hajek St. Valentin und beim Bürgerservice der Stadtgemeinde St. Valentin (Tel. 07435/505-0) erhältlich.

Zum Inhalt:

Das kleine Mädchen Alexandra musste schon früh lernen, was es heißt, wenn jemand grundlos böse ist, wenn jemand voll von Hass, Frust und Aggression ist. Die erwachsene Frau Alexandra scheint die schwere Kindheit völlig hinter sich gelassen zu haben – doch wirkt es nur an der Oberfläche so. Von den düsteren Geheimnissen, die in ihr schlummern, wissen weder ihr Mann noch ihre beiden Kinder. Manchmal sind sie so weit weg, dass selbst Alexandra sie vergisst.Nachdem ein Lotteriegewinn ihre heile Welt aus den Fugen hebt beginnt Alexandras Fassade zu bröckeln. Sie spürt, dass die Schatten ihrer Vergangenheit noch immer düster auf ihre Seele fallen. Und dann regt sich in ihr jenes zornige kleine Mädchen, das damals dem Bösen direkt ins Auge geblickt hat.