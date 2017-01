Pantomime in Hofkirchen/TraunkreisDer Kulturverein Hofkirchen lädt zu einem Pantomimeabend der besonderen Art ein: Unter dem Titel „PULSE PANTODANCE“ formen eine ukrainische Tänzerin und ein syrischer Darsteller eine kreative Show mit pantomimischen, tänzerischen und schauspielerischen Elementen.Fatina Saleh arbeitete lange Zeit als Tänzerin und Tanzlehrerin in Syrien. Sie kann auf viele gewonnene Meisterschaften zurückblicken.Der Dramaturg Mazen Muna feierte internationale Bühnenerfolge und wurde als Darsteller in mehreren TV-Serien bekannt.Ihr gemeinsamer Auftritt garantiert beste Unterhaltung!

Sa., 28. 01. 2017Gemeindezentrum Hofkirchen im TraunkreisBeginn 20 UhrEintritt: 10 € (VVK Raiffeisenbank Hofkirchen: 8 €,Jugendliche bis 15 frei)www.kulturvereint.at