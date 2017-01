David Helbock Trio

CD „Into the Mystic“david-helbock-kopieNach vielen enthusiastischen, internationalen Kritiken zu seinen CDs und nach Hunderten Konzerten rund um den Globus auf allen Kontinenten ist der junge österreichische Pianist David Helbock längst auf dem internationalen Parkett der Jazzmusiker angekommen.Das aktuelle Trio des mit dem „Outstanding Artist Award“ des Bundes Österreich ausgezeichneten Pianisten zeigt unkonventionelle und humorvolle Facetten: Raphael Preuschl zupft nicht etwa den Kontrabass, sondern eine Bass-Ukulele. Entsprechend dynamisch, mitunter beinahe eruptiv spielt Reinhold Schmölzer sein Schlagzeug. In lyrischen Passagen ausgesprochen sensibel, in schnellen Momenten mit pointierter Energie und kräftigen Beats.

Das neue Programm „Into the Mystic“, als CD bei einem der renommiertesten Labels – ACT Music – erschienen, taucht in eine mystische Welt ein.David Helbock hat sich von verschiedenen Geschichten verschiedener Kulturen und deren Mythologie zu seinen Kompositionen inspirieren lassen. So sind treibende, mit dem Zeitgeist gehende Stücke und auch viele ruhige, mystische Momente, die unserer schnelllebigen Zeit einen Gegenpol bieten sollen, entstanden.„…Helbocks raffinierte Spieltechnik sorgt ebenso für Abwechslung, wie sein grundsätzlicher Gestaltungswillen…“Frankfurter Allgemeine Zeitung„…gut aufeinander eingespielt, lassen die drei Musiker die Klischees der Gattung Jazz-Piano-Trio weit hinter sich…“JazzthingTickets: erm. € 12,- / VVK € 14,- / AK € 16,-