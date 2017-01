FF St. Pantaleon: Alte Wehr, junge Mitglieder

20.01.2017, 13:16 Uhr

Hochwasser-Spezialisten

Tödliche Unfälle

Die Nähe zur Donau hat die Pantaleoner zu Spezialisten des Wasserdienstes gemacht. Mehr als 40 Schiffsführer finden sich in ihren Reihen, 15 davon besitzen das Wasserwehrleistungsabzeichen in Gold. Zwei Boote, sechs Zillen und ein Container mit Ölsperren erfordern zeitaufwendige Übungstätigkeit. Durch die Hochwassereinsätze 2002 und 2013 wurde der Alarmplan perfektioniert, um für derartige Ereignisse vorbereitet zu sein.Im Vorjahr feierte die Wehr ihr 125-jähriges Bestandsjubiläum. Die Feierlichkeiten und Erfolge bei Leistungsbewerben wurden jedoch durch den Tod ihres Kameraden und Freund Thomas Riedl überschattet.Technische Einsätze, vor allem nach Verkehrsunfällen, bilden den überwiegenden Teil der Einsatztätigkeit und sind oftmals auch belastend. Bei Arbeitsunfällen starben im Vorjahr zwei Personen. „Wir müssen in Zukunft nach solchen Einsätzen noch mehr miteinander reden“, sagt Watzinger. „Sogenannte Feuerwehr-Peers können bei der Aufarbeitung belastender Ereignisse in Anspruch genommen werden“.