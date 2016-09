Junge ÖVP Linz-Land als Partymacher

28.09.2016, 17:32 Uhr

16 Veranstaltungen mit mehr als 6.000 Besuchern – das ist die Sommerbilanz der JVP Linz-Land.

BEZIRK. Wenn es um die Förderung von Gemeinschaft und Geselligkeit geht, zeigt die Junge ÖVP Linz-Land großes Engagement. „Unsere vielen Ortsgruppen entwickeln immer wieder tolle Ideen für Feste und Sportturniere. Denn wir wollen den Jugendlichen in Linz-Land sinnvolle Freizeitmöglichkeiten bieten“ erklärt Bezirksobmann Gregor Eckmayr.Insgesamt fanden sich mehr als 6.000 Besucher zu den 16 JVP- Veranstaltungen im heurigen Sommer ein. „Die Veranstaltungen werden von Jugendlichen für Jugendliche organisiert. Großer Dank gilt dabei allen ehrenamtlichen Helfern“, so Eckmayr.

Bezirksweit bekannt sind beispielsweise die großen JVP-Feste, wie die „Samareiner Gaudi“ in St. Marien, das „Traffic“ in Allhaming oder die „BlackOut-Party“ in Niederneukirchen. Ein Highlight aber war heuer das erste Ennser Sommerkino. So sorgten rund 300 Besucher bei Popcorn und Cola für einen gelungenen Premierenabend im Ennser Schlosspark.