TV Enns 2 kämpft um Spitzenplatz

18.01.2017, 07:30 Uhr

In der 2. Bundesliga könnten nach dieser Runde die Anzahl der Aufstiegskandidaten schrumpfen. Derzeit sind Grünburg, Wels, Münzbach und Polizei Wien nur durch zwei Punkte getrennt. Kremsmünster 2, TV Enns 2 und Vöcklabruck 2 mischen auch noch um den Meistertitel in der zweiten Liga mit. Enns 2 spielt am Samstag in der Bezirkssporthalle Perg gegen die SPG Polizei Jedlesee und Tabellenführer Union Grünburg.