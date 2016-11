Legasthenie Trainings ab sofort in Schülerhilfe

29.11.2016, 21:15 Uhr

Ab sofort werden in der Schülerhilfe Feldkirchen diplomierte Legasthenie Trainings angeboten.

DI Marion Faullant – diplomiert vom Ersten Österreichischen Dachverband für Legasthenie – unterstützt Schüler und Erwachsene mit speziellen Übungen, Spielen und Aufgaben im Lernthema Schreiben & Lesen.Marion Faullant ist seit 2 Jahren in der Schülerhilfe tätig und arbeitet nach pädagogisch – didaktischen Richtlinien der Internation Federation of Dyslexia and Dyscalculia Associations.Somit ist eine professionelle Förderung für LRS (Lern- und Rechtschreibschwächen) in der Schülerhilfe Feldkirchen sicher gestellt.Schülerhilfe FeldkirchenT 04276/37706E feldkirchen@schuelerhilfe.at/feldkirchen