Nachwuchs stellte sich meist doppelt ein

10.12.2016, 07:10 Uhr

Vier von fünf Kühen beglückten den Hobby-Landwirt Johann Colavizza im heurigen Jahr mit Zwillingskälbern.

DORBRA (fri). Von ländlicher Ruhe kann derzeit im Stall von Johann Colavizza, vulgo Kaiser, keine Rede sein. "Seit Juli hatten wir vier Zwillingsgeburten bei unseren Kühen", schildert der Hobby-Landwirt. Zuletzt war es vor zwei Wochen soweit. "Da kamen die beiben Stierkläber, die auf die Namen Black & White getauft wurden, zur Welt. Vom Aussehen ähneln sie ihrem Vater, einem Weißblauen Belgier. Charakterlich sind sie allerdings sehr verschieden und richtige kleine Sturköpfe."

Acht statt vier

Dass er heuer von Mutter Natur gleich vier Mal mit Zwillingen beschenkt wurde, ist für den erfahrenen Tierfreund selbst ungewöhnlich. "Das ist für uns auch sehr überraschend gekommen. Bei Black & White waren wir allerdings schon darauf vorbereitet, denn die Anzeichen waren recht deutlich." Dass er bei jeder Geburt selbst dabei ist und seine Kühe unterstützt, ist für Colavizza ganz selbstverständlich. "Wir haben uns für ein Leben mit Tieren entschieden und da gehört es dazu, dass man rund um die Uhr für die Lebewesen da ist." Neben den Kühen tummeln sich am "Kaiser-Hof" auch noch Hasen, Enten, Gänse, Schweine und Katzen. "Wir leben mitten in der Natur und mit der Natur als Selbstversorger. So ist das das Leben am Hof von einem ständigen Kommen und Gehen geprägt."