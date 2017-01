Friedburger Puppenbühne gastiert im K.U.L.T.

HOF. Die Friedburger Puppenbühne kommt am Sonntag, dem 5. Februar um 15:00 Uhr ins K.U.L.T. nach Hof. Die Vorstellung "Kasperl und die Plitsche-Platscherei" dauert etwa 40 Minuten.Der Kasperl kann davon gar nicht genug vom herumzuplantschen in der Badewanne bekommen – nur der Strolchi mag das Wasser gar nicht gerne. Doch es hilft nichts. Auch der Strolchi muss mal Baden. Nun ist es für den Kasperl schon schwierig genug den Strolchi in die Badewanne zu bekommen, doch als dann plötzlich die Seife, Schwamm, Bürste und alle Handtücher verschwinden, versteht der Kasperl die Welt nicht mehr. Ob ihm da der Strolchi einen Streich spielt?Tickets bei allen Raiffeisenbanken, Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und unter www.oeticket.com Preise: € 5,-Kinder bis 2 Jahre frei