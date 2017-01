Kindersachenbörse in Fürstenbrunn

FÜRSTENBRUNN. Am 11. März gibt es von von 8:00 bis 11:30 Uhr im Kirchenzentrum Fürstenbrunn eine Kindersachenbörse. Etwa 25 Verkaufsstände bieten vieles für kleines Geld an. Auch große Dinge wie Kinderwägen, Reisebetten, Rutschfahrzeuge etc., Spielwaren und Kinderbekleidung gibt es dort gebraucht zu kaufen.Auch ein Kuchenbuffet wartet auf die Besucher. Der Reinerlös des Kuchenbuffets kommt dem Eltern-Kind-Zentrum Fürstenbrunn zugute.

Es kann auch selbst verkauft werden

Wer selbst alte Kindersachen verkaufen will kann das an einem eigene Tisch tun. Pro gemietetem Tisch wird eine Standgebühr von 10,– € bzw. 15,– € verrechnet.Der Erlös der Tischmiete kommt dem Eltern-Kind-Zentrum Fürstenbrunn zugute.Tischreservierungen bitte bei Manuela THOMAS bis 1. März 2017:Einlass für Verkäufer am Freitag, 10. März 2017, von 17.00 bis 18.00 Uhr nach Absprache möglich.