Geführe Skitour mit LVS Training durch den Tourenlehrpfad Salzkammergut

Programm:

Der Verein Tourenlehrpfad Salzkammergut bietet Führungen für Skitourengeher und Schneeschuhwanderer durch den Lehrpfad Loibersbacher Höhe inklusive einer Einführung in die Lawinenkunde. Erfahrene, ausgebildete Guides begleiten uns dabei durch den Tag.Vormittag - kurzer TheorieteilPause & die Möglichkeit Mittag zu EssenNachmittag - Praxis = Begehung des TourenlehrpfadesGegen Abend - Ausklang & kurze Nachbesprechung

Preis pro Person: 30,00 EuroPreis für den Verleih der Tourenschiausrüstung: 25,00 EuroPreis für den Verleih der LVS-Ausrüstung: 10,00 EuroPreis für den Verleih der Schneeschuhausrüstung: 10,00 EuroAnmeldungen unter: 06228/2314 oder faistenau@fuschlseeregion.com - Dauer ca. 8 Stunden inkl. PausenDas Projekt Tourenlehrpfad Loibersbacher Höhe (Tiefbrunnau, Start Parkplatz Streitberg, 7 Schautafeln inkl. Pieps Checkpoint) bietet interaktives lernen & Lawinenkunde on Tour. Ein modernes Lerntool, das Theorie und Praxis in einem methodischen durchgestylten Konzept verbindet. Der Wintersportler kann nebenbei auf Tour Neues und Interessantes dazulernen. Mit der Onlineplattform: www.tourenlehrpfad.at lässt sich die Wanderung komplett im Voraus planen & man lernt die wichtigsten Grundlagen. Der Pfad eignet sich also bestens für Neueinsteiger und ist jederzeit kostenlos benützbar bzw. frei zugänglich.