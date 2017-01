Gold für ehemaligen Stadtpfarrer Mayrhofer

11.01.2017, 13:57 Uhr

Franz Mayrhofer wurde am 29. Juni 1977 zum Priester geweiht. Nach seinem Diakonatsjahr in Schenkenfelden begann er als Kaplan in Sierninghofen (Gemeinde Sierning), wo er neun Jahre tätig war. Zudem war Mayrhofer Dekanatsjugendseelsorger und Geistlicher Assistent der Landjugend Österreichs. Im September 1986 begrüßte er die Freistädter zum ersten Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Die Herausforderungen waren vielfältig und nicht immer leicht. Aber Franz Mayrhofer hat als Pfarrer immer Wert auf Teamarbeit gelegt, und gemeinsam wurde vieles gemeistert.Pfarrer Mayrhofer war auch ein großer „Baumeister“: In seine Ära fielen die Restaurierung der St.-Peter-Kirche, die umfassende Verschönerung der Stadtpfarrkirche, der Bau einer zeitgemäßen Aussegnungshalle sowie die Modernisierung des Dechanthofes.