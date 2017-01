Ausflugstipps in die Donau-Auen

24.01.2017, 09:07 Uhr

Ausflugstipp: Geführte Winterwanderungen im Nationalpark Donau-Auen

Alle, die sich auch in der kalten Jahreszeit nach Frischluft, Bewegung und vor allem Naturerlebnis sehnen, werden hier fündig!



Gefiederte Wintergäste der Donau-Auen



Der König der Auen - Seeadler beobachten bei Hainburg



Überleben bei Kälte, Eis und Schnee

BEZIR GÄNSERNDORF. Auch in den Wintermonaten lohnt sich ein Ausflug in den Nationalpark Donau-Auen. Die bei Groß und Klein beliebten geführten Wanderungen werden ganzjährig angeboten und widmen sich in den kommenden Wochen der Vogelwelt an der Donau im Winter sowie den tierischen Überlebenstricks inmitten von Frost und Nahrungsmangel.Im Herbst kommen in großer Zahl Vögel aus vielen Teilen Europas an die Donau, um hier den Winter zu verbringen. Denn der Fluss bleibt großteils eisfrei und bietet diversen Enten, Gänsen, Möwen und vielen weiteren Wasservögeln Nahrung. Daneben besuchen uns auch Singvögel aus dem nördlichen Europa, die neben vielen mit heimischen Arten den Winter in der Au verbringen. Vielleicht zieht auch der „König der Lüfte“, der Seeadler, seine Kreise! Die Mitnahme von Ferngläsern ist empfehlenswert.5. Februar 2017, 9.30 Uhr, Maria Ellend sowie für Gruppen zum Wunschtermin.Fünf Seeadler-Paare brüten aktuell im Nationalpark Donau-Auen. In der kalten Zeit nutzen zusätzlich zahlreiche Seeadler das Nationalpark-Gebiet als Überwinterungsquartier – denn der Fluss bleibt hier großteils eisfrei und erleichtert so die Jagd auf Fische und Wasservögel. Besonders gute Chancen, bei einem Winter-Spaziergang einen Seeadler im Flug zu erspähen, hat man auf der Ruine Rötelstein in Hainburg. Begleiten Sie einen Nationalpark-Ranger bei dieser Tour rund um unseren „König der Auen“! Die Mitnahme von Ferngläsern ist empfehlenswert.12. Februar 2017, 10.30 Uhr, Hainburg sowie für Gruppen zum Wunschtermin.Im Winter regieren Eis, Wind und oft klirrende Kälte die Au. Wildtiere schützen sich mit einem besonders dicken Pelz, wasserdichtem Gefieder, Ruhephasen oder einfach mit dem Verschlafen dieser Jahreszeit. Eine winterliche Spurensuche führt zu den wahren Überlebenskünstlern.26. Februar 2017, 14 Uhr, Orth an der Donau sowie für Gruppen zum Wunschtermin.

Auwaldbäume – bodenständige Gestalten

Was wäre der Auwald ohne seine urwüchsigen Bäume? Entdecken Sie deren unwiderstehlichen Charme und Charakter. Begleiten Sie den Nationalpark-Förster auf einem winterlichen Rundgang durch die Donau-Auen und lernen Sie das Leben dieser alten Gesellen näher kennen – vom Samenkorn bis zum knorrigen Riesen.Sonntag, 19. Februar 2017, 13 Uhr, Orth an der Donau sowie für Gruppen zum Wunschtermin.