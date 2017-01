71. Ballnacht der Katholischen Jugend Deutsch-Wagram

Auf siebzig folgt für gewöhnlich einundsiebzig!Auch in diesem Jahr wollen wir Dich/Sie/ Euch wirklich besonders herzlich zur 71. Ballnacht der KJ D-W einladen. Unter dem Motto „8 Schätze - Eine Reis‘ durch Asien“ nehmen wir Dich/ Sie/ Euch um die halbe Welt mit!Ab 19:30 Uhr (unserer Zeit) heißen wir Dich /Sie /Euch mit einem freundlichen „你好“ [Ni hao], „こんにちはへ“ [Kon’nichiwa e, „हलो“ {haloo], „안녕하세요.“[annyeonghaseyo.], „привет“ [privet], etc… im Volkshaus Deutsch- Wagram willkommen.

Nach der Polonaise um 20:30 Uhr wird bis zur Tombola und Mitternachtseinlage um 00:00 Uhr (Nein! Doch! OH!) munter zur Band „Hokus Pokus“ (die Band alleine ist schon Grund genug zu kommen) getanzt und bei einem guten Schluck Pflaumenwein geplaudert. Damit niemand hungern muss tischt die „Grillranche“ reichlich auf und natürlich wird es auch eine erstklassige Zwei-Uhr- Einlage geben.Also schnapp deine besten Bekannten, reservier einen Tisch und wirf Dich/ in Schale, Kimono oder FakeFur! Es wird bestimmt eine so großartige Nacht wie der asiatische Raum selber! (:Info:Tischreservierungen bei Monika Ertl (Tel. Nr.: 0650/2837522 oder monika_ertl@gmx.at)